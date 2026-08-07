Match details Nellai Royal Kings vs Dindigul Dragons T20 Tamil Nadu Premier League 07.08.2026

T20

NEL
NEL

172

DID
DID

170

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:Nellai Royal Kings won the toss and opt to bat
Time:Friday, August 07, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Nellai Royal Kings Squad

Players
BenchBala Yoghi Arun, Cherian B Emmanuel, Easwaran Rithik, Guruswamy Ajitesh, Harish NS, Karthik Arun, Khan Muhammed Adnan, Kumar M Uday, Kumar Risheek, Kumar Santhosh, Mukilesh U, Rathi Sachin, Rocky B, Rohan J, Rohit Ramalingam, Selvaganapathi S, SR Athish, V Yudheeshwaran, Yadav R Sonu

Dindigul Dragons Squad

Players
BenchArul M Viju, Bhuvaneswaran P., Chakravarthy Varun, H Dinesh, Indrajith Baba, Jayant R K, Karthik Saran M, Karuppasamy Sakthi, Khumar R Vimal, Krish E, Mittan Mohit, Rajesh Nair Anuraag, S Shivam Singh, Saini Hunny, Sasidharan R, Sharma Nirankar, Singh Shivam, VK Vineeth, Warrier Sandeep

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet