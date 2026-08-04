Match details Tiruppur Tamizhans vs Dindigul Dragons T20 Tamil Nadu Premier League 04.08.2026

T20

TIR
TIR

107

DID
DID

111

Match Info

Match:Tamil Nadu Premier League 2026
Date:Tuesday, August 04, 2026 - Friday, August 28, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 04, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Tiruppur Tamizhans Squad

Players
BenchA Esakkimuthu, Achyuth CV, Anovankar V, Dev Kumar Akshay, Ganesh S, K Shantanu, Kishore Sai, M Bharath, M Mathivannan, M Vishal, Mohamed Ali S, Natarajan Thangarasu, Paul Pradosh Ranjan, Prasath S Mohan, R Silambarasan, Raheja Tushar, Rajendran Deepa Pranav Ragavendra, Sasidev Uthirasamy, Sathvik V P Amith, Wafar K

Dindigul Dragons Squad

Players
BenchArul M Viju, Bhuvaneswaran P., Chakravarthy Varun, H Dinesh, Indrajith Baba, Jayant R K, Karthik Saran M, Karuppasamy Sakthi, Khumar R Vimal, Krish E, Mittan Mohit, Rajesh Nair Anuraag, S Shivam Singh, Saini Hunny, Sasidharan R, Sharma Nirankar, VK Vineeth, Warrier Sandeep

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet