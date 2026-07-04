Malta Cricket Team Players

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Malta

Aquilina, Samuel

Malta

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Malta

Muhammed, Arshad

Malta

Medak, Naresh

Malta

Khan, Salman

Malta

Patel, Shrijay

Malta

Murugesan, Muthukumaran

Malta

Naeem, Faisal

Malta

Younus, Cornelius

Malta

Sathi, Azeem

Malta

Jacob, Rency

Malta

Zubbair, Muhammad

Malta

Nazir, Michael

Malta

Patankar, Darshit

Malta

Thomas, Jojo

Malta

George, Basil

Malta

Bastiansz, Ryan Ricky

Malta

Jayawardhana, Eranga

Malta

Kamaleen, Azwan

Malta

Chandiram, Eardley

Malta

Thakur, Gopal

Malta

Yousaf, Zeshan

Malta

Kariyawasam, Ishantha

Malta

Delardon, Angelo

Malta

Khan, Zeeshan

Malta

Sharma, Amar

Malta

Maithani, Gaurav

Malta

Ameer, Imran

Malta

Khan, Umar Ulhaq

Malta

Mubashir, Atta Rabi

Malta

Qadir, Anil

Malta

Khosla, Nowell

Malta

Grima, Jonh

Malta

Khanna, Niraj

Malta

Singh, Yash

Malta

Singh, Jaswinder

Malta

Zahra, Flynn

Malta