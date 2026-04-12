Finty Trussler

One-Day Cup, League 2, Women
Derbyshire Falcons vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
DER
124
MID
121
Middlesex vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
MID
173
GLO
172
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
Kent vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
MID
Sussex Sharks vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
MID
Middlesex vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
MID
NOR
Leicestershire Foxes vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
MID
Middlesex vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
MID
GLA