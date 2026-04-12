Finty Trussler

Finty Trussler

batsman

Full name:Finty Trussler
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Middlesex Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches8
Innings7
Overs22.0
Balls-
Maidens0
Runs87
Wickets10
Avg8.7
SR13.2
Eco3.95
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches8
Innings5
Not outs0
Runs123
Balls Faced197
Avg24.6
SR62.43
Fours5
Fifties0
Sixies0
Highest48
Hundreds0

Finty Trussler Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another Players

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