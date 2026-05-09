Kabua Vagi Morea

Kabua Vagi Morea

bowler

Full name:Kabua Vagi Morea
Nationality:Papua New Guinea
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:left arm medium

Teams

2026 Teams

Papua New Guinea

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches17151715
Innings17151715
Overs122.051.0122.051.0
Balls----
Maidens7070
Runs575373575373
Wickets22252225
Avg26.1314.9226.1314.92
SR33.2712.2433.2712.24
Eco4.717.314.717.31
BB5555
4w0202
5w1111
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches17151715
Innings13101310
Not outs6666
Runs73587358
Balls Faced1184711847
Avg10.4214.510.4214.5
SR61.86123.461.86123.4
Fours5454
Fifties0000
Sixies1313
Highest17161716
Hundreds0000

Kabua Vagi Morea Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Patel, Dipak

Patel, Dipak

Toka, Gaudi

Toka, Gaudi

Siaka, Lega

Siaka, Lega

Vanua, Norman

Vanua, Norman

Pala Ura, Tony

Pala Ura, Tony

Kariko, John

Kariko, John

Charlie, Michael

Charlie, Michael

Aiwati Soper, Chad

Aiwati Soper, Chad

Kamea, Semo

Kamea, Semo

Vare, Hila George Vaieke

Vare, Hila George Vaieke