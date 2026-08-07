Karnajit Yumnam

Karnajit Yumnam

batsman

Full name:Karnajit Yumnam
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Manipur

North East Zone

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches41514
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches41514
Innings71513
Not outs010
Runs78157191
Balls Faced208269221
Avg11.1411.2114.69
SR37.558.3686.42
Fours122217
Fifties001
Sixies004
Highest432564
Hundreds000

Karnajit Yumnam Schedule & Results

Another Players

Singh, Kangabam

Singh, Kangabam

Singha, L Kishan

Singha, L Kishan

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Keishangbam, Langlonyamba Singh Meitan

Sedai, Nitesh

Sedai, Nitesh

Choudhary, Akash Kumar

Choudhary, Akash Kumar

Ralte, Remruatdika

Ralte, Remruatdika

Singh, Rajkumar

Singh, Rajkumar

Abo, Nabam

Abo, Nabam

Malik, Ankur Sohanveer

Malik, Ankur Sohanveer

Thapa, Asish

Thapa, Asish