Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
batsman
|Full name:
|Karnajit Yumnam
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|15
|14
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|15
|14
|Innings
|7
|15
|13
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|78
|157
|191
|Balls Faced
|208
|269
|221
|Avg
|11.14
|11.21
|14.69
|SR
|37.5
|58.36
|86.42
|Fours
|12
|22
|17
|Fifties
|0
|0
|1
|Sixies
|0
|0
|4
|Highest
|43
|25
|64
|Hundreds
|0
|0
|0
Duleep Trophy
EAS
NOR