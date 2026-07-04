Karthik Palaniapan Meiyappan

Karthik Palaniapan Meiyappan

bowler

Full name:Karthik Palaniapan Meiyappan
Nationality:United Arab Emirates

Teams

2026 Teams

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iList aT20
Matches31143114
Innings31143114
Overs201.248.0201.248.0
Balls----
Maidens6060
Runs11143351114335
Wickets37223722
Avg30.115.2230.115.22
SR32.6413.0932.6413.09
Eco5.536.975.536.97
BB4444
4w4141
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiT20iList aT20
Matches31143114
Innings226226
Not outs4444
Runs1631916319
Balls Faced3342333423
Avg9.059.59.059.5
SR48.882.648.882.6
Fours112112
Fifties0000
Sixies0000
Highest24122412
Hundreds0000

Another Players

Raza, Ahmed

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John, Figy

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Lakra, Aryan

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Nawaz, Fahad

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