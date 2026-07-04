Karthik Palaniapan Meiyappan
bowler
|Full name:
|Karthik Palaniapan Meiyappan
|Nationality:
|United Arab Emirates
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|31
|14
|31
|14
|Innings
|31
|14
|31
|14
|Overs
|201.2
|48.0
|201.2
|48.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|6
|0
|Runs
|1114
|335
|1114
|335
|Wickets
|37
|22
|37
|22
|Avg
|30.1
|15.22
|30.1
|15.22
|SR
|32.64
|13.09
|32.64
|13.09
|Eco
|5.53
|6.97
|5.53
|6.97
|BB
|4
|4
|4
|4
|4w
|4
|1
|4
|1
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|31
|14
|31
|14
|Innings
|22
|6
|22
|6
|Not outs
|4
|4
|4
|4
|Runs
|163
|19
|163
|19
|Balls Faced
|334
|23
|334
|23
|Avg
|9.05
|9.5
|9.05
|9.5
|SR
|48.8
|82.6
|48.8
|82.6
|Fours
|11
|2
|11
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|0
|Highest
|24
|12
|24
|12
|Hundreds
|0
|0
|0
|0