Match details Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians T20 Indian Premier League 20.05.2026

T20Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
KKR

148

MI
MI

147

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Kolkata Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 20, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Eden Gardens Stadium, Kolkata, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kolkata Knight Riders Squad

PlayersRahane Ajinkya, Allen Finn, Green Cameron, Powell Rovman, Pandey Manish, Singh Rinku, Narine Sunil, Roy Anukul, Tyagi Kartik, Dubey Saurabh, Dahiya Tejasvi, Raghuvanshi Angkrish, Singh Ramandeep, Arora Vaibhav, Chakravarthy Varun, Tripathi Rahul
BenchDeep Akash, Kamra Daksh, Malik Umran, Muzarabani Blessing, Pathirana Matheesha, Rana Harshit, Ranjan Sarthak, Ravindra Rachin, Saini Navdeep, Seifert Tim, Solanki Prashant

Mumbai Indians Squad

PlayersRickelton Ryan, Dhir Naman, Yadav Suryakumar, Varma Tilak, Pandya Hardik, Jacks Will, Chahar Deepak, Bosch Corbin, Bumrah Jasprit, Sharma Raghu, Ghazanfar Allah Mohammad, Sharma Rohit, Thakur Shardul, Rawat Mayank, Minz Robin, Bhagat Krish
BenchAnkolekar Atharva, Bawa Raj Angad, Boult Trent, De Kock Quinton, Kumar Ashwani, Malewar Danish, Markande Mayank, Rutherford Sherfane, Salahuddin Izhar Mohammed, Santner Mitchell

Venue Guide

StadiumEden Gardens Stadium
CityKolkata
Capacity66000
EndsHigh Court End
Hosts toPavilion End