Match details Mali vs Sierra Leone T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 30.05.2026

T20i

MAL
MAL
SIE
SIE

99

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Mali won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 30, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Mali Squad

PlayersMacalou Theodore, Reddy Vamshi, Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar, Kamate Sanze, Shailesh Shetty, Coulibaly Mohamed, Makadji Zakaria, Konate Yacouba, Berthe Lassina, Diaby Sekou Dit Goutoubou, Sanogo Lamissa
BenchBotcha Babjee, Diakite Moustapha Simbo, Keita Cheick Amala

Sierra Leone Squad

PlayersJalloh Yegbeh, Turay Alusine, Lamin Lansana, Turay Eric Musa, Bangura John, Coker Ramond, Gbla Abass, Sesay George, Lassayo John, Turay Mohamed, Conteh Samuel
BenchBah Chernoh, Kamara Abu, Williams Solomon

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet