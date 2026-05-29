Match details Cameroon vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 29.05.2026

T20i

CAM
CAM

159

MAL
MAL

69

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Cameroon won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 29, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Cameroon Squad

PlayersBruno Nseke Toube, Tchakou Idriss, Mengoumou Appolinaire Bekoa, Dipita Bassahak Brian Loic, Toube Alain Nseke, Fortune Bomnyuy Veron, Atangana Roger, Abega Julien, Aminou Abdoulaye Nono, Mpegna Faustin, Kinga Honestly
BenchAlembe Junior, Antangana Roger, Assengong Sun, Fru Maxwell

Mali Squad

PlayersMacalou Theodore, Reddy Vamshi, Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar, Botcha Babjee, Kamate Sanze, Shailesh Shetty, Konate Yacouba, Keita Cheick Amala, Makadji Zakaria, Sanogo Lamissa, Diaby Sekou Dit Goutoubou
BenchBerthe Lassina, Coulibaly Mohamed, Diakite Moustapha Simbo

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet