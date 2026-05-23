Match details Kenya vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 23.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, May 23, 2026 11:50 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Kenya Squad
|Players
|Bench
|Bhudia Sachin, Gill Sachin, Gondaria Dhiren, Hirani Nitish, Karim Irfan, Langat Peter, Muthui Mwendwa Gerard, Mutua Francis Muia, Ngoche Shem, Oluoch Lucas, Patel Rakep, Patel Subham, Patel Vishil, Singh Sukhdeep
Mali Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet