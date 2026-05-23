Match details Kenya vs Mali T20i T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 23.05.2026

T20i

KEN
KEN

247

MAL
MAL

75

Match Info

Match:T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 23, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, May 23, 2026 11:50 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Kenya Squad

Players
BenchBhudia Sachin, Gill Sachin, Gondaria Dhiren, Hirani Nitish, Karim Irfan, Langat Peter, Muthui Mwendwa Gerard, Mutua Francis Muia, Ngoche Shem, Oluoch Lucas, Patel Rakep, Patel Subham, Patel Vishil, Singh Sukhdeep

Mali Squad

Players
BenchBerthe Lassina, Botcha Babjee, Coulibaly Mohamed, Diaby Sekou Dit Goutoubou, Diakite Moustapha Simbo, Jitendrabhai Prajapati Akshaykumar, Kamate Sanze, Keita Cheick Amala, Konate Yacouba, Macalou Theodore, Makadji Zakaria, Reddy Vamshi, Sanogo Lamissa, Shailesh Shetty

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet