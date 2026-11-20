International League T20
Sharjah Warriors vs Gulf Giants
International League T20
SHA
GUL
Sharjah Warriors vs Desert Vipers
International League T20
SHA
DES
Sharjah Warriors vs Dubai Capitals
International League T20
SHA
DUB
Abu Dhabi Knight Riders vs Sharjah Warriors
International League T20
ABU
SHA
Sharjah Warriors vs Gulf Giants
International League T20
SHA
GUL
Sharjah Warriors vs Desert Vipers
International League T20
SHA
DES
Mi Emirates vs Sharjah Warriors
International League T20
EMI
SHA
Dubai Capitals vs Sharjah Warriors
International League T20
DUB
SHA
Sharjah Warriors vs Abu Dhabi Knight Riders
International League T20
SHA
ABU
Sharjah Warriors vs Mi Emirates
International League T20
SHA
EMI