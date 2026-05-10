Olivia Kibler

One-Day Cup, League 2, Women
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
MID
220
WOR
217
Derbyshire Falcons vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
DER
203
WOR
304
Gloucestershire vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
GLO
196
DER
177
Leicestershire Foxes vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
DER
Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
SUS
DER
Derbyshire Falcons vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
DER
NOR