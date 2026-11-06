Pratyush Singh

Pratyush Singh

bowler

Full name:Pratyush Singh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly right arm

Teams

2027 Teams

Jharkhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches191623
Innings201214
Overs63.558.023.1
Balls---
Maidens310
Runs341302177
Wickets495
Avg85.2533.5535.4
SR95.7538.6627.8
Eco5.345.27.64
BB122
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches191623
Innings351521
Not outs013
Runs973247141
Balls Faced1614381163
Avg27.817.647.83
SR60.2864.8286.5
Fours1352419
Fifties400
Sixies410
Highest1104739
Hundreds100

Pratyush Singh Schedule & Results

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