Ranji Trophy
Jharkhand vs Services
Ranji Trophy
JHA
SER
Jharkhand vs Bengal
Ranji Trophy
JHA
BEN
Gujarat vs Jharkhand
Ranji Trophy
GUJ
JHA
bowler
|Full name:
|Pratyush Singh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break googly right arm
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|16
|23
|Innings
|20
|12
|14
|Overs
|63.5
|58.0
|23.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|1
|0
|Runs
|341
|302
|177
|Wickets
|4
|9
|5
|Avg
|85.25
|33.55
|35.4
|SR
|95.75
|38.66
|27.8
|Eco
|5.34
|5.2
|7.64
|BB
|1
|2
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|19
|16
|23
|Innings
|35
|15
|21
|Not outs
|0
|1
|3
|Runs
|973
|247
|141
|Balls Faced
|1614
|381
|163
|Avg
|27.8
|17.64
|7.83
|SR
|60.28
|64.82
|86.5
|Fours
|135
|24
|19
|Fifties
|4
|0
|0
|Sixies
|4
|1
|0
|Highest
|110
|47
|39
|Hundreds
|1
|0
|0
Ranji Trophy
JHA
SER
Ranji Trophy
JHA
BEN
Ranji Trophy
GUJ
JHA