Squads Jharkhand vs Bengal First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Kate HA
no information yet
Ahmed Kaif
bowler
Kumar Amit
no information yet
Ahmed Shahbaz
all rounder
Manishi
bowler
Chatterjee Subham
batsman
Minz Robin
wicket keeper
Chatterjee Sudip
batsman
Mishra Sushant
bowler
Deep Akash
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Easwaran Abhimanyu
batsman
Pandey Jatin Kumar
no information yet
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Quraishi Md Kounain
bowler
Gani Aamir
all rounder
Raj Sahil Sunil
all rounder
Gharami Sudip Kumar
batsman
Roy Anukul
all rounder
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Sagar Shresht
no information yet
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Sen Aryaman
batsman
Kaif MD
all rounder
Sharma Shubh
no information yet
Kumar Mukesh
bowler
Shekhar Saurabh
batsman
Mandal Soumyadip
all rounder
Singh Aditya
all rounder
Paul Ankur
batsman
Singh Sarabdeep
no information yet
Porel Abhishek
wicket keeper
Singh Utkarsh
all rounder
Pramanik Pradipta
bowler
Singh Virat
batsman
Shami Mohammed
bowler
Match has not started yet