Squads Jharkhand vs Bengal First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

JHA
JHA
BEN
BEN

Playing

JHA
JHA
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Kate HA

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Ahmed Shahbaz

all rounder

Manishi

bowler

Minz Robin

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Pandey Jatin Kumar

no information yet

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Gani Aamir

all rounder

Raj Sahil Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Sagar Shresht

no information yet

Kaif MD

all rounder

Sharma Shubh

no information yet

Mandal Soumyadip

all rounder

Singh Aditya

all rounder

Paul Ankur

batsman

Singh Sarabdeep

no information yet

Porel Abhishek

wicket keeper

Singh Utkarsh

all rounder

Bench

JHA
JHA
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet