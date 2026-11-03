Squads Gujarat vs Jharkhand First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

GUJ
GUJ
JHA
JHA

Playing

GUJ
GUJ
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Kate HA

no information yet

Desai Abhishek

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Desai Amit

no information yet

Manishi

bowler

Desai Siddharth

all rounder

Minz Robin

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Jadeja Priyajeet

no information yet

Pandey Jatin Kumar

no information yet

Raj Sahil Sunil

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Sagar Shresht

no information yet

Patel Priyesh

wicket keeper

Sharma Shubh

no information yet

Patel Urvil

wicket keeper

Prajapati Saral

no information yet

Singh Aditya

all rounder

Trivedi Vedant

no information yet

Singh Sarabdeep

no information yet

Bench

GUJ
GUJ
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet