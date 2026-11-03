Squads Gujarat vs Jharkhand First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Desai Aarya
batsman
Kate HA
no information yet
Desai Abhishek
no information yet
Kumar Amit
no information yet
Desai Amit
no information yet
Manishi
bowler
Desai Siddharth
all rounder
Minz Robin
wicket keeper
Gaja Chintan
bowler
Mishra Sushant
bowler
Hingrajia Manan
batsman
Mohan Shikhar
no information yet
Jadeja Priyajeet
no information yet
Pandey Jatin Kumar
no information yet
Jaiswal Vishal
batsman
Quraishi Md Kounain
bowler
Nagwaswalla Arzan
bowler
Raj Sahil Sunil
all rounder
Patel Harshal
bowler
Roy Anukul
all rounder
Patel Jaymeet
no information yet
Sagar Shresht
no information yet
Patel Kshitij
batsman
Sen Aryaman
batsman
Patel Priyesh
wicket keeper
Sharma Shubh
no information yet
Patel Urvil
wicket keeper
Shekhar Saurabh
batsman
Prajapati Saral
no information yet
Singh Aditya
all rounder
Trivedi Vedant
no information yet
Singh Sarabdeep
no information yet
Match has not started yet