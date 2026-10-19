Squads Jharkhand vs Services First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Kumar Amit
no information yet
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Manishi
bowler
Bahadur Raj
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Chauhan Ravi
batsman
Mishra Sushant
bowler
Choudhary Varun
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Dagar Virender
no information yet
Pandey Jatin Kumar
no information yet
Dhankhar Vineet
no information yet
Quraishi Md Kounain
bowler
Goyat Jayant
no information yet
Raj Sahil Sunil
all rounder
Narang Pulkit
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Pachhara Amit
batsman
Sagar Shresht
no information yet
Paliwal Rajat
batsman
Sen Aryaman
batsman
Rohilla Shubham
batsman
Shekhar Saurabh
batsman
Sharma Arjun
all rounder
Singh Aditya
all rounder
Sharma Nakul
wicket keeper
Singh Sarabdeep
no information yet
Singh Rahul
bowler
Singh Utkarsh
all rounder
Tanwar Nitin
bowler
Singh Virat
batsman
Match has not started yet