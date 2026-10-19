Squads Jharkhand vs Services First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

JHA
JHA
SER
SER

Playing

JHA
JHA
SER
SER
First TeamSecond Team
Kumar Amit

no information yet

Ahlawat Mohit

wicket keeper

Manishi

bowler

Minz Robin

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Dagar Virender

no information yet

Pandey Jatin Kumar

no information yet

Dhankhar Vineet

no information yet

Goyat Jayant

no information yet

Raj Sahil Sunil

all rounder

Narang Pulkit

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Sagar Shresht

no information yet

Sharma Arjun

all rounder

Singh Aditya

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Singh Sarabdeep

no information yet

Singh Utkarsh

all rounder

Bench

JHA
JHA
SER
SER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet