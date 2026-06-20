Praveera Venkatesh Murthy

Praveera Venkatesh Murthy

bowler

Full name:Praveera Venkatesh Murthy
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mysore Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches171
Innings271
Overs28.039.22.0
Balls---
Maidens510
Runs8019310
Wickets770
Avg11.4227.570
SR2433.710
Eco2.854.95
BB730
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches171
Innings110
Not outs000
Runs1520
Balls Faced32100
Avg1520
SR46.87200
Fours200
Fifties000
Sixies000
Highest1520
Hundreds000

Praveera Venkatesh Murthy Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya

Suchith, Jagadeesha

Suchith, Jagadeesha

S U, Karthik

S U, Karthik

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Samarth, Ravikumar

Samarth, Ravikumar

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek