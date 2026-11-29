ICC ODI World Cup Qualifier
Nepal vs Canada
ICC ODI World Cup Qualifier
NEP
CAN
Nepal vs Namibia
ICC ODI World Cup Qualifier
NEP
NAM
Nepal vs Kuwait
ICC ODI World Cup Qualifier
NEP
KUW
bowler
|Full name:
|Rashid Khan
|Nationality:
|Nepal
|League
|T20i
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|1
|1
|Overs
|4.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|19
|19
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|163
|SR
|0
|126
|Eco
|4.75
|4.75
|BB
|0
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|0
|0
|Not outs
|0
|0
|Runs
|0
|50
|Balls Faced
|0
|32
|Avg
|0
|25
|SR
|0
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|0
|32
|Hundreds
|0
|0
ICC ODI World Cup Qualifier
NEP
CAN
ICC ODI World Cup Qualifier
NEP
NAM
ICC ODI World Cup Qualifier
NEP
KUW