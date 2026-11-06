Squads Nepal vs Namibia Odi ICC ODI World Cup Qualifier 18.12.2026

Odi

NEP
NEP
NAM
NAM

Playing

NEP
NEP
NAM
NAM
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Bhurtel Kushal

no information yet

Kc Karan

all rounder

Malla Kushal

all rounder

Saud Arjun

no information yet

Sheikh Aasif

wicket keeper

Bench

NEP
NEP
NAM
NAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet