Squads Nepal vs Kuwait Odi ICC ODI World Cup Qualifier 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Bhurtel Kushal
no information yet
GC Pratish
bowler
Jha Gulshan
bowler
Kami Sompal
bowler
Kc Karan
all rounder
Lamichhane Sandeep
bowler
Mahato Kishore
bowler
Malla Gyanendra
batsman
Malla Kushal
all rounder
Paudel Rohit
batsman
Rajbanshi Lalit
bowler
Saud Arjun
no information yet
Sharki Bhim
batsman
Sheikh Aarif
batsman
Sheikh Aasif
wicket keeper
Match has not started yet