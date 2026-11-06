Squads Nepal vs Kuwait Odi ICC ODI World Cup Qualifier 21.12.2026

Odi

NEP
NEP
KUW
KUW

Playing

NEP
NEP
KUW
KUW
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Bhurtel Kushal

no information yet

Kc Karan

all rounder

Malla Kushal

all rounder

Saud Arjun

no information yet

Sheikh Aasif

wicket keeper

Bench

NEP
NEP
KUW
KUW

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet