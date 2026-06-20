Shoaib Manager

Shoaib Manager

batsman

Full name:Shoaib Manager
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Mysore Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches33
Innings02
Overs03.0
Balls--
Maidens00
Runs019
Wickets00
Avg00
SR00
Eco06.33
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches33
Innings33
Not outs02
Runs430
Balls Faced2621
Avg1.3330
SR15.38142.85
Fours04
Fifties00
Sixies00
Highest225
Hundreds00

Shoaib Manager Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya

Suchith, Jagadeesha

Suchith, Jagadeesha

S U, Karthik

S U, Karthik

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Samarth, Ravikumar

Samarth, Ravikumar

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek