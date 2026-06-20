Smayan Srivastava

T20 Maharaja Trophy
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
SHI
190
MYW
100
Mysore Warriors vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
MYW
161
HUT
162
Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
MYW
203
BBL
131
Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
COA
195
MYW
191
Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
MYW
155
GUL
156
Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
GUL
196
MYW
197
Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
BBL
150
MYW
148
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
MYW
67
SHI
66
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
SHI
162
MYW
161