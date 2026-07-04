Adelaide Strikers Cricket Team Players

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Adelaide Strikers

van Niekerk, Dane

South Africa

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

McGrath, Tahlia

Australia

Ecclestone, Sophie

England

Wolvaardt, Laura

South Africa

Gibson, Danielle

England

Darice Brown

Australia

Beaumont, Tammy

England

Coyte, Sarah

Australia

Barsby, Jemma

Australia

Wellington, Amanda

Australia

Patterson, Bridget

Australia

Saville, Tabatha

Australia

Falconer, Ellie

Mushangwe, Anesu Catherine

Zimbabwe

Penna, Madeline

Australia

Wilson, Ella

Australia

Hall, Paris

Australia

Taylor, Stafanie

Jamaica

Bryce, Kathryn

Scotland

Johnston, Ellie

Australia

Mack, Katie

Australia

Dottin, Deandra

Barbados

Prendergast, Orla

Ireland

Neale, Courtney

Australia

Larosa, Eleanor

Australia

McPharlin, Tegan

Australia

Dixon, Meagan

Australia

Clark, Maggie

Australia

Filsell, Emmerson

Australia

Worthley, Elizabeth

Australia