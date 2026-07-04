Follow us
van Niekerk, Dane
South Africa
Schutt, Megan
Australia
Mandhana, Smriti
India
McGrath, Tahlia
Ecclestone, Sophie
England
Wolvaardt, Laura
Gibson, Danielle
Darice Brown
Beaumont, Tammy
Coyte, Sarah
Barsby, Jemma
Wellington, Amanda
Patterson, Bridget
Saville, Tabatha
Falconer, Ellie
Mushangwe, Anesu Catherine
Zimbabwe
Penna, Madeline
Wilson, Ella
Hall, Paris
Taylor, Stafanie
Jamaica
Bryce, Kathryn
Scotland
Johnston, Ellie
Mack, Katie
Dottin, Deandra
Barbados
Prendergast, Orla
Ireland
Neale, Courtney
Larosa, Eleanor
McPharlin, Tegan
Dixon, Meagan
Clark, Maggie
Filsell, Emmerson
Worthley, Elizabeth