Amanda Jade Wellington

Amanda Jade Wellington

bowler

Full name:Amanda Jade Wellington
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Hampshire Women

MI London Women

Northern Districts Women

Somerset Women

South Australian Scorpions Women

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iT20
Matches1148145
Innings2148143
Overs57.0112.020.0480.1
Balls----
Maidens9306
Runs1305361123179
Wickets21810164
Avg6529.7711.219.38
SR17137.331217.56
Eco2.284.785.66.62
BB2345
4w0012
5w0002
10w0000

Batting

LeagueTestOdiT20iT20
Matches1148145
Innings18286
Not outs02121
Runs2179898
Balls Faced122910699
Avg22.83913.81
SR16.6658.6290128.46
Fours001101
Fifties0001
Sixies00010
Highest211855
Hundreds0000

Amanda Jade Wellington Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

Boucher, Lucy

Boucher, Lucy

Hall, Paris

Hall, Paris

Agafili, Carol

Agafili, Carol

Harris, Brooke

Harris, Brooke

Betts, Samantha

Betts, Samantha

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Neale, Courtney

Neale, Courtney