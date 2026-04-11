Katie Mack

Katie Mack

batsman

Full name:Katie Mack
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm spin

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

New South Wales Breakers Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches116
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches116
Innings103
Not outs22
Runs2016
Balls Faced1977
Avg24.88
SR101.97
Fours219
Fifties8
Sixies5
Highest89
Hundreds0

Katie Mack Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

Allen, Jade

Allen, Jade

Campbell, Stella

Campbell, Stella

Johnson, Sammy-Jo

Johnson, Sammy-Jo

Coyte, Sarah

Coyte, Sarah

Wilson, Tahlia

Wilson, Tahlia

Darlington, Hannah

Darlington, Hannah

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Burns, Erin

Burns, Erin

Darke, Maddy

Darke, Maddy