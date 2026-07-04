Central Hinds Cricket Team Players

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Central Hinds

Tomlinson, Kerry-Anne

Netherlands

Dodd, Natalie

New Zealand

Rowe, Hannah

New Zealand

Hansen, Melissa

New Zealand

Watkin, Jess

New Zealand

Greig, Mikaela

New Zealand

Cunningham, Emily

Green, Claudia

Atkinson, Georgia

New Zealand

Rees, Monique

Kumar, Ashtuti

Gaging, Anna

England

Gaging, Kate

England

Bartlett, Ocean

New Zealand

Sims, Gemma

New Zealand

Pedersen, Cate

Apperley, Aniela

New Zealand

McLeod, Emma

New Zealand

Devonshire, Flora

New Zealand

Ogden, Jessica Brooke

Mackinder, Sam Manaia

Newton, Thamsyn

New Zealand

Smith, Bryony

England

Scrivens, Grace

England

Armitage, Hollie

England

Foreman, Grace

Mackinder, Sam

New Zealand

Ogden, Jessica

Namibia

Treder, Abby

Taylor, Vanessa

Cohr, Elizabeth Jaine