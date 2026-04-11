Bryony Frances Smith

Bryony Frances Smith

all rounder

Full name:Bryony Frances Smith
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Central Hinds Women

Surrey Women

Trent Rockets Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches1831
Innings158
Overs8.010.015.1
Balls---
Maidens000
Runs2060125
Wickets125
Avg203025
SR483018.2
Eco2.568.24
BB112
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches1831
Innings0730
Not outs011
Runs057339
Balls Faced063369
Avg09.511.68
SR090.4791.86
Fours0649
Fifties000
Sixies003
Highest01639
Hundreds000

Bryony Frances Smith Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Tomlinson, Kerry-Anne

Tomlinson, Kerry-Anne

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Green, Claudia

Green, Claudia

Dodd, Natalie

Dodd, Natalie

Sims, Gemma

Sims, Gemma

Pedersen, Cate

Pedersen, Cate

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

McLeod, Emma

McLeod, Emma