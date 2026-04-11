Grace Scrivens

Grace Scrivens

all rounder

Full name:Grace Scrivens
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Central Hinds Women

Essex Women

Trent Rockets Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings1
Overs1.0
Balls-
Maidens0
Runs2
Wickets0
Avg0
SR0
Eco2
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs0
Runs30
Balls Faced36
Avg30
SR83.33
Fours2
Fifties0
Sixies0
Highest30
Hundreds0

Grace Scrivens Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast, Women

Rose Bowl

HAM

HAM

160

ESS

ESS

137

The Hundred, Women

Another Players

Tomlinson, Kerry-Anne

Tomlinson, Kerry-Anne

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Green, Claudia

Green, Claudia

Dodd, Natalie

Dodd, Natalie

Sims, Gemma

Sims, Gemma

Pedersen, Cate

Pedersen, Cate

Harman, Nancy

Harman, Nancy

King, Alana

King, Alana

McLeod, Emma

McLeod, Emma