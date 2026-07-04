Central Zone Cricket Team Players

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Central Zone

Yadav, Poonam

India

Reddy, Arundhati

India

Mani, Minnu

India

Akhter, Jasia

India

Zanzad, Komal

India

Kasat, Disha Deepak

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Vastrakar, Pooja

India

Hemalatha, Dayalan

India

Dil Bahadur, Simarn

India

Fulmali, Bharati

India

Sharma, Vaishnavi Narendra

India

Meshram, Mona

India

Parween, Nuzhat

India

Kanwer, TP

India

Rawat, Prema

India

Kashyap, Nandini Unesh Kumar

India

Upadhyay, Shuchi

India

Badwaik, Neha

India

Firdous, Rahila Mashkoor

India

Dubey, Ananya

India

Bahukhandi, Amisha Sushil

Kalal, Sonal Shankar

India

Choudhary, Jyoti Damodar

India

Gohane, Arya

Dixit, Sampada

Choudhary, Varnika

Gupta, Sanskriti Rajkumar

India

Sharma, Anushka Brijmohan

India

Meena, Suman Lalaram

India

Giri, Shipra Ramdular