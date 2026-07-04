Cyprus Moufflons Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Cyprus Moufflons Cc

Hussain, Muhammad

Singh, Taranjit

Cyprus

Sadun, Chamal

Cyprus

Pathirana, Nalin

Cyprus

Mazumder, Roman

Cyprus

Singh, Tejwinder

Sushil, Kumar

Singh, Lakhwinder

India

Austin, Scott

Cyprus

Walid Khan

Thadani, Hitesh

Ahmad, Zeeshan

Pakistan

Ali, Zeeshan

Rehman, Hamza

De Silva, Akila

Lakmal, Edirsinghe Sirwardanage Roshan

Raiz, Kamal

Cyprus

Singh, Kulwinder

Bhullar, Lovedeep Singh

Manawasingha, Ruwan

Gedara, Suresh

WCP Wellege

Sri Lanka

Singh, Gaganpreet

Murtaza, Ghulam

Mughal, Muneeb

Kajalwala, Riyaz

Cyprus

Sarwar, Zeeshan

Gurwinder, Singh

Sharma, Gurdeep

India

Ali, Waqar

Yamin, Murtaza

Khan, Minhas

Singh, Manjinder

Malik, Ahil

Akram, Salman

Arora, Karan

Khan, Mehtab Ur Rehman

Azeem, Saad

Hossain, Hridoy

Bangladesh

Mia, Md Jowel

Bangladesh

Ahmed, Shamim

Ejaz, Sikandar

Umair, Ali

Umair, Raza

Hossain, Anwar Md

Ullah, Ahsan

Muhammad, Bilal

Pakistan

Bashir, Tayyab

Ahmad, Shoaib

Khanduri, Vimal

Cyprus

Burdekin, Scott

Cyprus

Ali, Waqar

Tharanga, Sachitra

Cyprus

Sandhu, Lovedeep Singh

Cyprus