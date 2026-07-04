Follow us
Hussain, Muhammad
Singh, Taranjit
Cyprus
Sadun, Chamal
Pathirana, Nalin
Mazumder, Roman
Singh, Tejwinder
Singh, Lakhwinder
India
Austin, Scott
Ikram, Muhammad
Pakistan
Islam, Aminul
Bangladesh
Islam, Md Nazrul
Tiwari, Neeraj
Jaman, Iftekar
Chowdhury, Aminul Islam
Bam, Ashish
Nepal
Farooq, Muhammad
Shahi, Arjun
Reddy, Alavala Subba
Deol, Preetaj
Singh, Karan
De Silva, Akila
Lakmal, Edirsinghe Sirwardanage Roshan
Raiz, Kamal
Gunasekara, Mangala
Sri Lanka
Brar, Rajwinder
Bhullar, Lovedeep Singh
Gamage, Nalin
Manawasingha, Ruwan
Kajalwala, Riyaz
Sarwar, Zeeshan
Ali, Waqar
Khan, Murtaza
Ahmad, Shoaib
Singh, Karanvir
Khanduri, Vimal
Chialoufas, James Michael
Burdekin, Scott
Siriwardena, Roshan
Mahesh, Buddika
Brathwaite, Ruel
England
Senn, Alexander
Tharanga, Sachitra
Sandhu, Lovedeep Singh
Senn, Adam