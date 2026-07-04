Cyprus Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Cyprus

Hussain, Muhammad

Singh, Taranjit

Cyprus

Sadun, Chamal

Cyprus

Pathirana, Nalin

Cyprus

Mazumder, Roman

Cyprus

Singh, Tejwinder

Singh, Lakhwinder

India

Austin, Scott

Cyprus

Ikram, Muhammad

Pakistan

Islam, Aminul

Bangladesh

Islam, Md Nazrul

Cyprus

Tiwari, Neeraj

India

Jaman, Iftekar

Chowdhury, Aminul Islam

Bam, Ashish

Nepal

Farooq, Muhammad

Shahi, Arjun

Cyprus

Reddy, Alavala Subba

Deol, Preetaj

Cyprus

Singh, Karan

India

De Silva, Akila

Lakmal, Edirsinghe Sirwardanage Roshan

Raiz, Kamal

Cyprus

Gunasekara, Mangala

Sri Lanka

Brar, Rajwinder

Bhullar, Lovedeep Singh

Gamage, Nalin

Sri Lanka

Manawasingha, Ruwan

Kajalwala, Riyaz

Cyprus

Sarwar, Zeeshan

Ali, Waqar

Khan, Murtaza

Ahmad, Shoaib

Singh, Karanvir

Cyprus

Khanduri, Vimal

Cyprus

Chialoufas, James Michael

Cyprus

Burdekin, Scott

Cyprus

Siriwardena, Roshan

Cyprus

Mahesh, Buddika

Cyprus

Brathwaite, Ruel

England

Senn, Alexander

Cyprus

Ali, Waqar

Tharanga, Sachitra

Cyprus

Sandhu, Lovedeep Singh

Cyprus

Senn, Adam

Cyprus

Gunasekara, Mangala