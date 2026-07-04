Eagle Nashik Titans Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Eagle Nashik Titans

Solanki, Prashant

India

Tripathi, Rahul

India

Damle, Rohan

India

Bhandari, Mandar

India

Palkar, Ashay

India

Veer, Siddhesh A

India

Tambe, Kaushal

India

Parikh, Sahil

India

Kulkarni, Arshin Atul

India

Rajhans, Aditya

Nagawade, Shubham

India

Hadke, Rohit

Deshpande, Varun

India

Kiswe, Sharvin

India

Vibhute, Vaibhav

India

Doshi, Siddhant

Shinde, Dhanraj

India

Akhade, Omkar

India

Khan, Rehan

India

Waika, Akshay

India

Khadiwale, Harshad

India

Nikam, Ranjeet

India

Kale, Atharva

India

Sayed, Izhaan Ashfaque

India

Fallah, Razeq Sayeed

India

Karwa, Rishabh Vilas

India

Kalokhe, Akshay

India

Pagare, Samadhan

India

Phatak, Sudeep

Choudhary, Mukesh

India

Sayed, Izhaan

Karwa, Rishab

Fallah, Razek

Waikar, Akshay

Khadiwale, Harshad

Deshmukh, Digvijay

India

Joshi, Niraj