Jersey Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Jersey

Palmer, Rhys

Jersey

Tribe, Zak Mark

Jersey

Gouge, Patrick Bartholomew

Jersey

Tribe, Asa Mark

Jersey

Lawrenson, Joshua

Jersey

Smith, James

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Perchard, William George

Jersey

Richardson, George Franklin

Jersey

Kemp, Jack

Jersey

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

MacRae, Neil

Scotland

Hawkins-Kay, Anthony

Jersey

Stevens, Ben

Jersey

Blampied, Dominic

Jersey

Jenner, Jonty

Jersey

Miles, Elliot

Jersey

Dunford, Jake

Jersey

Ward, Benjamin

Jersey

Sumerauer, Julius

Jersey

Carlyon, Harrison

Jersey

Birrell, Daniel

Jersey

Lawrenson, Josh

Jersey

Miles, Charlie

Jersey

Robertson, William

Jersey

Brennan, Charlie

Jersey

Britton, Toby

Jersey

Norman, Stan

Jersey

Pullman, Theo

Jersey

Kelly, Louis

Gurner, Beau

Jersey

Patidar, Sam

Jersey

Webster, Alistair

England

Aston, Barney

England

Bosio, Luke

England

van Breda, Scott

South africa