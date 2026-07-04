Kashi Rudas Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Kashi Rudas

Yadav, Upendra

India

Singh, Parvinder

India

Mavi, Shivam

India

Sharma, Karan

India

Rajput, Rishabh

India

Solanki, Manish

Goswami, Abhishek

India

Kumar, Sunil

Singh, Yashovardhan

Sonkar, Sudhanshu

Singh, Ajay

India

Singh, Shiva

India

Maurya, Munindra Hiralal

Bisen, Sachin Singh

Rai, Atal Bihari Vipin

India

Malik, Ankur Rajeshkumar

Baliyan, Aranav

Khan, Kamil

Pandey, Priyanshu

India

Upadhyay, Kirtivardhan

Bansal, Shivam

Singh, Parv

Yadav, Deepanshu

Chaudhary, Siddharth

Singhwal, Rajat

Shahbaz, Mirza

Awasthi, Shashank

Tiwari, Suvrat Prasad

Mishra, Siddharth

Malik, Ankur Sohanveer

India

Chaubey, Shubham

India

Singh, Ajay

India

Dubey, Akshay

Khan, Kamil

Pandey, Priyanshu

Bishem, Sachin Singh

Yadav, Kartik

Chaudhary, Karan