Shiva Singh

Shiva Singh

bowler

Full name:Shiva Singh
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Kashi Rudras

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1715
Innings1615
Overs7.058.054.0
Balls---
Maidens130
Runs29289377
Wickets159
Avg2957.841.88
SR4269.636
Eco4.144.986.98
BB123
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1715
Innings146
Not outs004
Runs52517
Balls Faced165516
Avg56.258.5
SR31.2545.45106.25
Fours110
Fifties000
Sixies010
Highest5146
Hundreds000

Shiva Singh Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

Shahbaz, Mirza

Shahbaz, Mirza

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

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Tiwari, Suvrat Prasad

Chaudhary, Siddharth

Chaudhary, Siddharth

Yadav, Prince

Yadav, Prince

Singh, Parv

Singh, Parv

Malik, Ankur Sohanveer

Malik, Ankur Sohanveer

Yadav, Deepanshu

Yadav, Deepanshu

Sharma, Karan

Sharma, Karan

Maurya, Munindra Hiralal

Maurya, Munindra Hiralal