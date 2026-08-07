Sachin Singh Bishem

T20 Uttar Pradesh League
Kashi Rudras vs Meerut Mavericks
T20 Uttar Pradesh League
KAS
MEE
Kashi Rudras vs Kanpur Superstar
T20 Uttar Pradesh League
KAS
KAN
Gorakhpur Lions vs Kashi Rudras
T20 Uttar Pradesh League
GOR
KAS
Kanpur Superstar vs Kashi Rudras
T20 Uttar Pradesh League
KAN
KAS
Kashi Rudras vs Gorakhpur Lions
T20 Uttar Pradesh League
KAS
GOR
Kashi Rudras vs Lucknow Falcons
T20 Uttar Pradesh League
KAS
LUC
Kashi Rudras vs Noida Super Kings
T20 Uttar Pradesh League
KAS
NOI
Meerut Mavericks vs Kashi Rudras
T20 Uttar Pradesh League
MEE
KAS