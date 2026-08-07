Ajay Singh

Ajay Singh

batsman

Full name:Ajay Singh
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Kashi Rudras

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches226
Innings426
Overs64.513.019.0
Balls---
Maidens1210
Runs172115169
Wickets1005
Avg17.210.533.8
SR38.913.522.8
Eco2.658.848.89
BB543
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches226
Innings224
Not outs101
Runs522022
Balls Faced871418
Avg52107.33
SR59.77142.85122.22
Fours322
Fifties100
Sixies411
Highest521615
Hundreds000

Ajay Singh Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

Another Players

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