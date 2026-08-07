Atal Bihari Vipin Rai

Atal Bihari Vipin Rai

batsman

Full name:Atal Bihari Vipin Rai
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Kashi Rudras

Uttar Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches2
Innings2
Overs24.0
Balls-
Maidens5
Runs65
Wickets2
Avg32.5
SR72
Eco2.7
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches2
Innings1
Not outs1
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Atal Bihari Vipin Rai Schedule & Results

T20 Uttar Pradesh League

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