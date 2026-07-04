Michigan Cricket Stars Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Michigan Cricket Stars

Kirton, Nicholas

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Maqsood, Zeeshan

Oman

Mohsin, Mohammad

Pakistan

Anwar, Nauman

Pakistan

Cheema, Rizwan

Canada

Kamal, Muhammad

Canada

Forde, Matthew

Barbados

Samra, Yuvraj

Canada

Dar, Rehman Athar

Ali Dar, Raza

Pakistan

Mahmood, Anas

Kumar, Akhil

Canada

Shaikh, Kamran Mehandi

Khan, Zia

Patel, Aryan

Ali, Mufassir

Hassan, Abul

Ramasamy, Santhosh

Vyas, Raj

Saleem, Waqas

Pakistan

Vantull, Christopher

Ahmed, Musadiq

Pakistan

Scott, Ryan

Ali, Ferhan

Patel, Tirth

Mohammed, Rayyan

Nasir, Ali

Nadeem, Ali

Pakistan

Varadharajan, Aaditya

Canada