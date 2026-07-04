Namo Bandra Blasters Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Namo Bandra Blasters

Iyer, Shreyas

India

Tambe, Pravin

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Rahane, Ajinkya

India

Khan, Aman Hakim

India

Almeida, Kevin

India

Khan, Aman

India

Singh, Tushar

India

Kerkar, Eknath

India

Pawar, Prasad

India

Dias, Royston

India

Nayak, Sujit

India

Pushpak, Naman

India

Mangela, Shrideep

Uganda

Anand, Akash

India

Singh, Sidak

India

Khanapurkar, Parag

India

Kothari, Karsh

Tank, Hersh

India

Chhabria, Sagar

Matkar, Dhrumil

India

Parkar, Suved

India

Sajnani, Aashray

Raut, Dhanit

Jain, Jay Sanjay

Keshkamat, Shyamsundar

India

Attarwala, Atif

Singh, Tatsat

India

Harishchandra Yadav, Virendra

Chandrashekhar Sabnis, Sohum

Nair, Sairaj Sanjeev

Keshkamat, Om Shyamsundar

Yadav, Prateekkumar Ravishankar

Anand, Aditya

Kadam, Shashikant

India