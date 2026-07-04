New Jersey Stallions Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

New Jersey Stallions

Powell, Rovman

Jamaica

Carter, Jonathan

Barbados

Palmer, Paul

Jamaica

Bramble, Anthony

Guyana

Singh, Jessy

USA

Mukkamalla, Saiteja

USA

Yadram, Bhaskar

Guyana

Dill, Justin

South Africa

Singh, Nawab

Canada

Tiwari, Samarth

Homraj, Akshay

Davis, Derone

Trinidad and Tobago

Rikhi, Dominique

USA

Patel, Karan

Ramrattan, Raymond T

Mylavarapu, Sachin Venkata Srikar

Mantha, Varun

Vajjalla, Arjun

Puttur, Deepak

Acharya, Manoj

India

Shah, Preet

Patel, Hiren

Patel, Deep

Plamer, Paul

Matani, Siddarth

Shetty, Bravish

India

Saad, Shayaan

Amarshi, Raahil

Thurton, Crystian

Henry, Nino

Wiig, Stephen

USA

Immanuel, Anirudh