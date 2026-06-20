Justin Greef Dill

Justin Greef Dill

all rounder

Full name:Justin Greef Dill
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Washington Freedom

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches35288
Innings61288
Overs825.2204.228.0
Balls---
Maidens219160
Runs2248855194
Wickets100338
Avg22.4825.924.25
SR49.5237.1521
Eco2.724.186.92
BB1033
4w200
5w500
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches35288
Innings51197
Not outs2084
Runs101231551
Balls Faced216038632
Avg32.6428.6317
SR46.8581.6159.37
Fours139214
Fifties400
Sixies632
Highest1314716
Hundreds100

Justin Greef Dill Schedule & Results

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another Players

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