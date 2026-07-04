Scorchers Cricket Team Players

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Scorchers

Inglis, Polly

New Zealand

Musonda, Mary-Anne

Zimbabwe

Lewis, Gaby

Ireland

Mupachikwa, Modester

Zimbabwe

Kavanagh, Shauna

Ireland

Maritz, Lara

Ireland

MacMahon, Sophie

Ireland

Kerrison, Anna

Ireland

Little, Hannah

Ireland

Sparrow, Jenny

Ireland

Maguire, Jane

Ireland

McGee, Ellie

Ireland

MacNulty, Niamh

Ireland

Maguire, Aimee

Ireland

Woods, Siuin

Ireland

McLean, Isabelle

Morrissey, Genevieve

Ireland

Paul, Leah

Ireland

Little, Louise

Ireland

Canning, Ava

Ireland

McBride, Lara

Ireland

Tector, Alice

Ireland

Richardson, Eimear

Ireland

Bhoja, Sibha

Ireland

Delaney, Rachel

Ireland

Light, Isabel

Raymond Hoey, Una

Ireland

Dunne, Tahlia

Webber, Clare

Barry, L

Prendergast, Sarah

Gibson, Ciara

Butterly, Molly

Bell, Karina

Bell, Zoe

Devchand, Bhavi

Australia