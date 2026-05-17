Super 20 Series, Women
Typhoons vs Dragons
Super 20 Series, Women
TYP
173
DRA
142
Typhoons vs Dragons
Super 20 Series, Women
TYP
119
DRA
120
Typhoons vs Dragons
Super 20 Series, Women
TYP
153
DRA
161
bowler
|Full name:
|Aimee Maguire
|Nationality:
|Ireland
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|slow left arm orthodox
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|2
|3
|11
|Innings
|2
|3
|9
|Overs
|10.0
|6.0
|24.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|58
|48
|152
|Wickets
|2
|1
|7
|Avg
|29
|48
|21.71
|SR
|30
|36
|20.57
|Eco
|5.8
|8
|6.33
|BB
|2
|1
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|Odi
|T20i
|T20
|Matches
|2
|3
|11
|Innings
|2
|0
|2
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|0
|0
|0
|Balls Faced
|3
|0
|4
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|0
|0
|0
|Hundreds
|0
|0
|0
Super 20 Series, Women
TYP
173
DRA
142
Super 20 Series, Women
TYP
119
DRA
120
Super 20 Series, Women
TYP
153
DRA
161
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
103
WIN
104
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
177
PAK
176
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
99
WIN
141
T20 Ireland Tri-Series, Women
Clontarf Cricket Club, Dublin
IRL
PAK
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
SCO
161
IRL
121
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
ENG
119
IRL
118
ICC T20 World Cup, Women
Rose Bowl, Hampshire
NZL
140
IRL
136
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
SRI
134
IRL
130
ICC T20 World Cup, Women
County Ground, Bristol
WIN
128
IRL
129