Aimee Maguire

Aimee Maguire

bowler

Full name:Aimee Maguire
Nationality:Ireland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Ireland Women

Typhoons Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches2311
Innings239
Overs10.06.024.0
Balls---
Maidens000
Runs5848152
Wickets217
Avg294821.71
SR303620.57
Eco5.886.33
BB213
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches2311
Innings202
Not outs001
Runs000
Balls Faced304
Avg000
SR000
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest000
Hundreds000

Aimee Maguire Schedule & Results

T20 Ireland Tri-Series, Women

ResultIreland vs West Indies

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

103

WIN

WIN

104

ResultIreland vs Pakistan

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

177

PAK

PAK

176

ResultIreland vs West Indies

Ireland vs West Indies

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

99

WIN

WIN

141

ResultIreland vs Pakistan

Ireland vs Pakistan

T20 Ireland Tri-Series, Women

Clontarf Cricket Club, Dublin

IRL

IRL

PAK

PAK

ICC T20 World Cup, Women

ResultScotland vs Ireland

Scotland vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

SCO

SCO

161

IRL

IRL

121

ResultEngland vs Ireland

England vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

119

IRL

IRL

118

ResultNew Zealand vs Ireland

New Zealand vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

NZL

NZL

140

IRL

IRL

136

ResultSri Lanka vs Ireland

Sri Lanka vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

SRI

SRI

134

IRL

IRL

130

ResultWest Indies vs Ireland

West Indies vs Ireland

ICC T20 World Cup, Women

County Ground, Bristol

WIN

WIN

128

IRL

IRL

129

Another Players

Murray, Cara

Murray, Cara

Thomson, Sinead

Thomson, Sinead

Forbes, Sarah

Forbes, Sarah

Lewis, Gaby

Lewis, Gaby

Kerrison, Anna

Kerrison, Anna

Raack, Celeste

Raack, Celeste

Prendergast, Orla

Prendergast, Orla

Thompson, Sinead

Thompson, Sinead

Sparrow, Jenny

Sparrow, Jenny

Walsh, Alice

Walsh, Alice