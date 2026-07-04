Socal Lashings Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Socal Lashings

Clarke, Katene

New Zealand

Phillips, Dale

New Zealand

Seymour, James

Australia

Patel, Ripal

India

Kallicharan, Kirstan

Trinidad and Tobago

Dev Singh, Ian

India

Biling, Dilpreet

Kakani, Harish

Fernando, KGD

Rajput, Abhimanyu

Patel, Mrunal

USA

Hutchinson, Elmore

USA

Ahmed, Zohaib

Pakistan

Desai, Ayan

USA

Singh, Harpreet

Gosain, Deepak

Timbawala, Ravi

Siddiqui, Uzair

Sandhu, Sanchit

Tariq, Zaid

Khosa, Rajveer

Clinton, Ruben

USA

Palaha, Jaykishan

Raina, Rubal

Prabhu, Daksh

Goutam, Yashashwi

Quaraishi, Wais

Reddy, Pranav

Daud, Kashif

United Arab Emirates