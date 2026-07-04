Dale Nathan Phillips
batsman
|Full name:
|Dale Nathan Phillips
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|34
|22
|Innings
|2
|2
|1
|Overs
|6.0
|4.1
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|40
|41
|20
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6.66
|9.84
|20
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|34
|22
|Innings
|45
|29
|19
|Not outs
|3
|2
|5
|Runs
|1498
|646
|247
|Balls Faced
|3051
|801
|223
|Avg
|35.66
|23.92
|17.64
|SR
|49.09
|80.64
|110.76
|Fours
|188
|66
|20
|Fifties
|8
|2
|1
|Sixies
|7
|4
|7
|Highest
|149
|69
|65
|Hundreds
|4
|0
|0