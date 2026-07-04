Dale Nathan Phillips

Dale Nathan Phillips

batsman

Full name:Dale Nathan Phillips
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches253422
Innings221
Overs6.04.11.0
Balls---
Maidens100
Runs404120
Wickets000
Avg000
SR000
Eco6.669.8420
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches253422
Innings452919
Not outs325
Runs1498646247
Balls Faced3051801223
Avg35.6623.9217.64
SR49.0980.64110.76
Fours1886620
Fifties821
Sixies747
Highest1496965
Hundreds400

Another Players

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Harjot, Harjot

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Bacon, Matthew Boyce

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Francis Johnson, Vaughn

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Cox, Ben

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Parkes, Thorn Kiwa

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McClenaghan, Mitchell

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Bopara, Ravi

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Quinn, Matt

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Horne, Benjamin James

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