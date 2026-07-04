Tanzania Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Tanzania

Nyambo, Johnson

Tanzania

Bakrania, Laksh Snehal

Tanzania

Mbaki, Mohammedi Simba

Tanzania

Basha, Shaik

Tanzania

Mussa, Kassim

Tanzania

Patwa, Abhik

Tanzania

Kimote, Ally

Tanzania

Ally, Salum

Tanzania

Singh, Jittin

Tanzania

Bom, Sanjay

Tanzania

Selemani, Ivan Ismail

Tanzania

Anil, Akhil

Tanzania

Nkanya, Yalinde Maurice

Tanzania

Issa, Mohamed Yunusu

Tanzania

Puthenpulrayi, Amal

Tanzania

Mehta, Dhrumit Atul

Jabiri, Abdallah Juma

Omary, Mohamed

Tanzania

Kitunda, Mohamed Omari

Tanzania

Thakor, SanjayKumar

Tanzania

Chohan, Harsheed

Tanzania

Khan, Muhammad Zafar

Tanzania, united republic of

Masquater, Jumanne

Tanzania, united republic of

Amiri, Halidy

Tanzania, united republic of

Barkania, Laksh

Tanzania, united republic of

Juma, Khalidy

Tanzania, united republic of

Maker, Mukesh

Tanzania, united republic of

Asuri, Rajendra

Tanzania, united republic of

Athumani, Seif

Jasani, Arshan

Tanzania, united republic of

Maringanti, Rajendra

Tanzania, united republic of

Selvaraj, Sivaraj

Tanzania, united republic of

Suthar, Mukesh

Tanzania, united republic of

Augustin, Ajith Kayyalakudy

Yadav, Arun

Hugo, Acrey Paschal

Tanzania, united republic of

Hafidhi, Ally

Tanzania, united republic of

Emmanuel, Raymond Francis

Tanzania, united republic of