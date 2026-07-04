Wellington Blaze Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Wellington Blaze

Harris, Laura

Australia

Devine, Sophie

New Zealand

Perry, Ellyse

Australia

Kerr, Amelia

New Zealand

Sims, Gemma

New Zealand

Kasperek, Leigh

New Zealand

McFadyen, Jess

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Singh, Maneka

New Zealand

Doughty, Deanna

New Zealand

Newton, Thamsyn

New Zealand

Burns, Rebecca

New Zealand

King, Caitlin

New Zealand

Molony, Bethany

New Zealand

Jetly, Xara

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Codyre, Natasha Emma

New Zealand

Chandler, Kate

New Zealand

Boivin, Olivia Ann

Hamilton, Antonia

New Zealand

Baird, Nicole

New Zealand

Bryant, Rachel

New Zealand

Francis, Hannah R

Simmons, Jessica

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Brown, Maitlan

Australia

Darlington, Hannah

Australia

Knott, Charli

Australia

Francis, Hannah

New zealand

Williams, Phoenix Amber

Mackinder, Sam

New Zealand

McKenzie, Isla

New zealand

Ryan, Hannah

New zealand

Simmons, Jess

New zealand