Maitlan Joy Brown

Maitlan Joy Brown

all rounder

Full name:Maitlan Joy Brown
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Australia Women

New South Wales Breakers Women

Surrey Women

Wellington Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches81
Innings76
Overs240.2
Balls-
Maidens2
Runs1685
Wickets64
Avg26.32
SR22.53
Eco7.01
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches81
Innings49
Not outs19
Runs404
Balls Faced353
Avg13.46
SR114.44
Fours37
Fifties0
Sixies10
Highest34
Hundreds0

Maitlan Joy Brown Schedule & Results

One-Day Cup, Women

Another Players

Bryant, Rachel

Bryant, Rachel

Sims, Gemma

Sims, Gemma

Francis, Hannah R

Francis, Hannah R

Mack, Katie

Mack, Katie

King, Alana

King, Alana

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

King, Caitlin

King, Caitlin

Voll, Georgia

Voll, Georgia

Allen, Jade

Allen, Jade

Campbell, Stella

Campbell, Stella